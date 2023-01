Juventus Next Gen, Sersanti: "Vialli un'icona, sogno la prima squadra"

Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 della Juventus Next Gen , ha parlato ai microfoni di JTV. In vista della gara casalinga con il Pordenone è però inevitabile partire dal ricordo di Gianluca Vialli : "Era un calciatore incredibile, ma soprattutto un’icona per il mondo Juventus e per le altre squadre. Per l'intero calcio italiano. Vialli è stato una persona eccezionale e unica, siamo davvero dispiaciuti per la sua scomparsa".

Sersanti: "L'obiettivo è esordire in prima squadra"

C'è anche Sersanti tra i giovani finiti sotto la lente di ingrandimento di Max Allegri. Non sono mancate le occasioni per respirare l'aria della prima squadra. Il sogno, l'obiettivo di chi, come Sersanti, parte dal basso della Lega Pro per cercare di crescere e matuare a sufficienza ed essere pronto per il grande salto: "Il 2022 è stato un anno bellissimo. Con la Next Gen siamo arrivati ai playoff e ci siamo fermati ai quarti di finale".

E dopo un avvio in salita la Juventus Next Gen si sta risollevando: "L’inizio di questa stagione è stato complicato, ma siamo riusciti a risalire in classifica con ottimi risultati. Personalmente ho avuto una grande soddisfazione, essere nel giro della prima squadra è un'emozione unica. Tutti i giovani quando arrivano alla Juve hanno l'obiettivo di esordire i prima squadra. Naturalmente non è un traguardo, ma un punto di partenza. Sicuramente è un’esperienza incredibile che ricorderò per tutta la vita. Io sono juventino da quando sono nato".