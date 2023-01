Juventus Next Gen, Di Carlo avverte il Pordenone: "Occhio alla loro intensità"

“Con la Juventus servirà una prestazione intensa fino al 95’, di spessore alto e con mentalità vincente. La rimonta sulla Triestina ci ha dato grande entusiasmo”. Così Domenico Di Carlo alla vigilia di Juventus Next Gen-Pordenone , valida per la seconda giornata di ritorno del girone A di Lega Pro . Domani, domenica 8 gennaio 2023, calcio d'inizio alle ore 14:30 allo stadio "Moccagatta" di Alessandria .

Di Carlo: "La Juve Next Gen è una squadra organizzata, veloce e tecnica"

L'allenatore dei neroverdi non ha lesinato parole d'elogio per i prossimi avversari: "Brambilla guida una squadra organizzata, rapida, veloce e tecnica. Ci aspettiamo una partita impegnativa sotto il profilo dell'intensità".

Riparte la rincorsa al primo posto: "Dobbiamo provare a dare continuità al successo sulla Triestina. La settimana è stata positiva, i ragazzi hanno lavorato molto bene. Ho visto lo spirito giusto. Quando vedi allenamenti in cui c'è ritmo e concentrazione non puoi che essere fiducioso. Ora dobbiamo mettere tutto in campo. Adesso dobbiamo essere concentrati, decisi e vogliosi di portare a casa i 3 punt. Palombi? Lo sto vedendo bene, ma come tutto il resto dei ragazzi".

Il ricordo di Vialli

In una triste Epifania Di Carlo aveva ricordato Gianluca Vialli attraverso il suo profilo Facebook: "Affrontarti da calciatore è stato un onore. Eri un campione in campo e lo sei stato nella vita, insegnando a tutti come combattere ogni giorno sempre con il sorriso. Mancherai al calcio, a tutti. Ciao Gianluca".