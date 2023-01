Vialli, il ricordo di Montero: "Uomo straordinario e leggenda del calcio"

La scomparsa di Gianluca Vialli ha segnato tutto il mondo del calcio, e in particolare ex compagni e società in cui ha militato. Tra gli innumerevoli ricordi a lui dedicati, si è aggiunto anche quello di Paolo Montero, attuale tecnico della Juventus Primavera, che non ha mai giocato con lui ma che ha vissuto come Vialli i colori bianconeri.

Montero: "Vialli grande uomo" Al termine del match dei suoi ragazzi, lo 0-0 contro il Lecce, Montero ha così ricordato Gianluca Vialli ai canali ufficiali della Juve: "Profonda tristezza per la scomparsa di Gianluca Vialli. Io non ho avuto la fortuna di condividere la Juventus, lo spogliatoio, con lui, è stato un uomo straordinario. Mando un grande abbraccio alla famiglia, non servono tante parole in questo caso. Resta grande amarezza perché va via una leggenda del calcio e un grande uomo". Un abbraccio virtuale, quello di Montero, che si aggiunge ai tantissimi che nel mondo del calcio e non solo stanno ricordando Vialli, definito all'unisono sì grande calciatore, capace di segnare gol stupendi e vincere tanti trofei, ma soprattutto una persona umana, gentile, onesta, amante della vita.