La Juventus Next Gen torna in campo dopo la sconfitta a Trento (2-1) con un gol al 94' dell'ex bianconero Pasquato. Al "Moccagatta" di Alessandria si gioca la prima gara ufficiale del 2023, per la ventunesima giornata del girone A di Lega Pro. Avversario di turno il Pordenone di Di Carlo, terzo in classifica a 36 punti (2 in meno della capolista FeralpiSalò). I ragazzi di Brambilla ripartono invece dal dodicesimo posto a quota 26 punti in condominio con l'Arzignano Valchiampo. Calcio d'inizio alle 14:30.