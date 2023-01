Juventus Next Gen, Brambilla: "C'è da lottare e soffrire ma il campionato è lungo"

Quattro sconfitte consecutive pesano. Per il momento sul morale più che sulla classifica dove la Juventus Next Gen è tredicesima a quota 26 punti nel girone A di Lega Pro . Per effetto della sconfitta del Mantova a Novara (5-0) le lunghezze di vantaggio sulla zona playout restano due, ma è chiaro che in casa bianconera tutti si attendessero un inizio diverso di 2023. A partire da Massimo Brambilla .

Brambilla: "Ci sarà da lottare e soffrire ma non siamo preoccupati"

Eppure l'allenatore della Juventus Next Gen prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Nonostante il risultato finale penso che la squadra abbia giocato una buona partita contro una squadra molto forte. Sappiamo che la strada da percorrere è questa, che ci sarà da lottare e da soffrire, ma i ragazzi sono consapevoli e questo senza ombra di dubbio è l'aspetto più importante" ha dichiarato Brambilla al termine del match al "Moccagatta", come riportato sul sito della Juventus.

"Questa è la quarta sconfitta consecutiva, ma non siamo preoccupati perchè la squadra sta continuando a lavorare bene e anche la prestazione di questo pomeriggio ne è la conferma. I risultati torneranno, il campionato è ancora molto lungo. Sicuramente possiamo fare ancora meglio perchè questa squadra, lo dico sempre, ha ampi margini di miglioramento" ha poi aggiunto Brambilla.

Prima tra i professionisti per Huijsen: "Ha giocato una buona partita. È un ragazzo molto interessante che ha avuto anche la possibilità di scendere in campo anche con la prima squadra in amichevole. Dean non lo scopriamo sicuramente oggi, anche perchè il suo percorso in Primavera in questi mesi lo abbiamo visto tutti. Quello di oggi era un test importante e si è ben comportato. È un giovane di grandissima prospettiva" ha concluso Brambilla.