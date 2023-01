Huijsen, arriva la promozione: dalla Primavera alla Next Gen

Huijsen con la Next Gen

Il difensore olandese, infatti, non è stato convocato nell'ultimo match da mister Paolo Montero, con l'under 19 che non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Lecce. Il roccioso centrale verrà aggregato alla Juventus Next Gen per il match in programma domani alle ore 14.30 contro il Pordenone. Un altro importante progresso per Huijsen, che anche durante la pausa mondiale ha fatto parlare di sé, unendosi alla prima squadra bianconera durante le amichevoli, scendendo in campo e dando buone impressioni. Il difensore col vizio del gol, forte anche dei suoi 195 cm, continua a crescere di settimana in settimana, con l'ambizione di diventare una colonna portante bianconera e di farlo, il prima possibile, con la squadra di Massimiliano Allegri.

Intanto però servirà subito fare buona impressione in Next Gen, per convincere tutti che il salto dalla Primavera possa essere definitivo. I bianconeri di mister Massimo Brambilla hanno chiuso il 2022 con tre sconfitte di fila e domani troveranno un Pordenone in rampa di lancio e alla ricerca di punti per inseguire il primo posto, al momento distante soltanto 2 lunghezze. A provare ad imperglielo ci sarò Huijsen, il difensore con il vizio del gol.