Huijsen, buona la prima nella Juve Next Gen: cosa ha detto Brambilla

Juve Next Gen , buona la prima per Dean Huijsen . Il difensore centrale classe 2005 ieri ha fatto il suo debutto tra i professionisti, dopo essersi fatto notare con la Primavera bianconera e aver ben figurato nelle amichevoli invernali con la prima squadra. Ieri la prima volta in Lega Pro contro il Pordenone , match in cui ha ben figurato nonostante la sconfitta dei suoi per 1-2.

Huijsen, debutto che fa ben sperare

Per il centrale olandese 89 i minuti in campo, quando è stato poi sostituito da Cerri, con mister Massimo Brambilla che ha inserito una punta più per provare ad evitare l'insuccesso. Una prova comunuque positiva per Huijsen, in fase difensiva, ma anche in attacco: sono note, infatti, le sue abilità in area di rigore. E anche al debutto in Next Gen ci aveva messo lo zampino: è il 50', risultato fermo sull'1-1, Huijsen insacca di testa ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Nonostante il gol non convalidato e la sconfitta, restano sensazioni positive attorno al centrale bianconero, che ha pubblicato anche un post su Instagram per la sua prima partita in Lega Pro: "Deluso dal risultato ingiusto. Felice del mio esordio da titolare in Serie C e nel calcio professionistico", questo il messaggio.

Huijsen, parla Brambilla

Contento della sua prestazione il tecnico della Juve Next Gen, Brambilla: "Ha giocato una buona partita. È un ragazzo molto interessante che ha avuto anche la possibilità di scendere in campo anche con la prima squadra in amichevole. Dean non lo scopriamo sicuramente oggi, anche perchè il suo percorso in Primavera in questi mesi lo abbiamo visto tutti. Quello di oggi era un test importante e si è ben comportato. È un giovane di grandissima prospettiva".