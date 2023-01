Juventus, Landucci l’occhio di Allegri: in tribuna per osservare i talenti Next Gen

Nell'ultimo weekend appena concluso è tornata in campo anche la Lega Pro e con essa anche la Juventus Next Gen . Una prima partita amara per la squadra di Brambilla visto la sconfitta interna subita contro il Pordenone . A seguire il match in tribuna, terminato con il risultato di 2-1 a favore degli ospiti, anche il vice di Massimiliano Allegri , Marco Landucci . Occasione per osservare da vicino i diversi ragazzi della Next Gen che, nell'ultimo periodo, sono stati parte integrante del gruppo della prima squadra.

Landucci e gli osservati speciali della Juventus Next Gen

Non era importante il risultato per Marco Landucci, ma bensì osservare e annotarsi gli aspetti positivi dei ragazzi della Juventus Next Gen. Il suo compito, affidatogli da Allegri, è stato appunto quello di visionare sia quelli passati per la prima squadra e sia qualche nome nuovo per il futuro. Tra i più positivi della partita di ieri c'è stato senza dubbio Huijsen. Il difensore olandese classe 2005, è stato chiamato da Allegri nelle ultime amichevoli con l'occasione importante di scendere anche in campo. Una crescita importante per il centrale, utilizzato da titolare da Brambilla con la Next Gen.

Esordio senza timori e tolta l'emozione della prima volta, è arrivata l'ottima prova, compreso il gol annullato a inizio ripresa. Oltre all'olandese titolari anche Ricci, Barrenechea e Barbieri: tutti e tre reduci dalla panchina con la prima squadra nella vittoria dell'Allianz Stadium contro l'Udinese. Bene anche Compagnon, sempre più uomo chiave dell'undici di Brambilla e autore del gol illusorio per i bianconeri. Insomma tanti nomi ai quali potremmo aggiungere anche quelli di Aké, anche lui nel giro della prima squadra, e quelli di Mulazzi e Besaggio entrati a gara in corso ma non è da escludere che tra gli osservati speciali di Landucci possano essere finiti anche loro. 'Vecchie' conoscenze e novità, la Juventus dei grandi valuta tutti e vuole prendere nota per il futuro.