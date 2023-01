Juventus Next Gen, che succede? La gara con il Padova spartiacque della stagione

Resettare e ripartire. Queste le due parole chiave in casa Juventus Next Gen . Se il progetto funziona per i giovani portati in prima squadra, ora si deve dare un occhio anche ai risultati ottenuti. L'obiettivo è chiaro, ovvero entrare nella griglia playoff come fatto nelle ultime stagioni. Risultato ampiamente alla portata visto che il campionato è ancora lungo, ma serve invertire la rotta per non incappare in una stagione anonima. La formazione di Brambilla attualmente si trova in un limbo pericoloso visto che dista un paio di punti dalle zone nobili e appena due sopra a quelle playout. La gara con il Padova di sabato all'Euganeo diventa necessariamente uno spartiacque della stagione.

Juventus Next Gen, ripartire dopo quattro sconfitte consecutive

Quella con il Pordenone di domenica è l'ultima delle quattro sconfitte subite tra la fine del 2022 e l'inizio del nuovo anno. Ultima vittoria dei ragazzi di Brambilla è datata 4 dicembre, quando i bianconeri vinsero per 1-0 contro il Sangiuliano City. Da quel momento poi soltanto sconfitte che hanno fatto precipitare la Juve in classifica. Arzignano, Virtus Verona, Trento e ultima, come detto, quela contro il Pordenone. Sconfitte arrivate di misura, tolta quella netta contro la Virtus Verona. La Next Gen ha sempre offerto buone prestazioni, ma alla fine è sempre mancato il guizzo per portare a casa punti.

Da questo weekend la squadra dovrà necessariamente cambiare rotta anche se contro il Padova non sarà di certo una passeggiata. I biancoscudati con il cambio allenatore, e attardati in classifica, vogliono risalire la china e non possono più fare passi falsi. Una sorta di dentro o fuori per entrambe, ma più per i bianconeri visto che poi dovranno affrontare in serie Renate e Vicenza, altre due corazzate del girone A di Lega Pro. Il focus di Brambilla è puntato sul Padova e l'intenzione è quella di ripartire.