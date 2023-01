Juventus Next Gen, infortunio Garofani: le condizioni

Brutte notizie in casa Juventus Next Gen. Il tecnico Brambilla dovrà fare a meno di Giovanni Garafoni per le prossime partite. Il portiere è stato al J|Medical per valutare l'entità del guaio muscolare occorso in questi giorni in allenamento. Esito che non ha sorriso al classe 2002, visto che per lui si è evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea del retto femorale. Uno stop forzato e una stagione non del tutto fortunata per lui, visto che già tra ottobre e novembre si era dvouto fermare per tre partite. Sicuramente salterà la partita di sabato contro il Padova, una gara importantissima per i bianconeri, e inizierà quanto prima il percorso riablitativo per ritornare al più presto in campo.