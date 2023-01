Juventus Next Gen, attenta alla vendetta degli ex: in tre in maglia Padova

Mancano un paio di giorni alla sfida di sabato della Juventus Next Gen sul campo del Padova . Sarà un match importante per il cammino in campionato della squadra di Brambilla . Se nei precedenti all'Euganeo ci sono alcuni dati che sorridono ai bianconeri, quello a cui dovranno fare attenzione è la vendetta degli ex. Tra le fila dei biancoscudati sono in tre ad aver indossato la maglia della Juventus tra Primavera, U17 e Next Gen, tutti pronti a fare il classico sgambetto al vecchio amore.

Juventus Next Gen: attenta a Crivello, Delli Carri e Ghirardello

La formazione del Padova potrà contare su innesti freschi dal mercato e proprio due di loro fanno parte della vecchia colonia bianconera. Tra la scorsa e questa settimana è arrivato prima Crivello, terzino sinistro, e negli ultimi giorni è stato ufficializzato anche Delli Carri, il centrale arrivato dal Como. Alla Juventus in momenti diversi visto che l'esperienza di Crivello in bianconero risale alla stagione 2009-2010 con la maglia della Primavera, dove vinse anche un torneo di Viareggio in squadra con Immobile. La stagione scorsa ha ottenuto la promozione dalla C alla B con il Palermo e ora la nuova avventura. In campo già nella sfida contro il Vicenza dell'ultimo weekend, sicuramente verrà riproposto dall'inizio anche in questa partita particolare per lui.

Capitolo diverso per Delli Carri. Il figlio d'arte ha giocato nell'U23 bianconera con cui ha vinto anche la Coppa Italia di Lega Pro con Pecchia in panchina. Un'esperienza formativa importante per lui che gli ha permesso di raggiungere anche la Serie A con la maglia della Salernitana. Da capire se il suo impiego sarà dall'inizio visto che è arrivato a Padova da pochi giorni. A chiudere c'è Tommaso Ghirardello, giovanissimo classe 2005. Lui, alla Juventus, ha giocato e fatto bene con l'U17, poi la scelta Padova. In questa stagione ha trovato un po' di spazio in prima squadra, quattro presenze per lui sin qui in campionato. Da vedere se sarà convocato per la gara di sabato e soprattutto se avrà spazio a gara in corso. La Juventus Next Gen oltre al dover uscire dalla crisi dovrà necessariamente fare attenzione agli ex, che possono rappresentare un pericolo ulteriore sul cammino bianconero.