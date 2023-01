Padova, Torrente: "Contro la Juve Next Gen partita difficile, hanno tanta qualità"

Giornta di vigilia in vista della partita di campionato tra la Juventus Next Gen e il Padova . Un match spartiacque per la stagione delle due squadre . I bianconeri per superare il momento di crisi, che li vede sconfitti da quattro turni consecutivi, mentre dall'altra parte i biancoscudati che con il cambio allenatore vogliono risalire la classifica. All'Euganeo il match inizierà alle 14:30 e, in vista della sfida, ha parlato il tecnico del Padova Vincenzo Torrente .

Padova-Juventus Next Gen, le parole di Torrente

"Sarà un’altra partita difficile". Inizia così Vincenzo Torrente nel presentare la sfida contro la Juventus Next Gen. Il tecnico ha poi aggiunto: "Hanno giocatori di qualità, con valori tecnici e fisici. Vengono da quattro sconfitte, ma vuol dire poco. Dobbiamo capire che abbiamo le potenzialità per batterli. Vogliamo continuare a fare bene e tornare alla vittoria. Siamo in forte crescita, la squadra sta migliorando di partita in partita". Dalla Juve ai miglioramenti della sua squadra nelle ultime uscite: "Sono contento del reparto difensivo, abbiamo subito poco nelle ultime partite. Voglio vedere sempre una squadra in campo come nei 60 minuti di Vicenza, con grande aggressività, una squadra con ritmo, che sappia andare in profondità e palleggiare. La squadra ha grandi margini di miglioramento".

In chiusura l'allenatore non ha voluto sbottonarsi sull'utilizzo di alcuni giocatori, tra cui Delli Carri: "Vediamo, è arrivato da poco, è un giovane interessante, ci darà sicuramente una mano in difesa, ha caratteristiche diverse dagli altri". Assenti Dezi, Curcio e Ceravolo: "A centrocampo uno tra Cretella o Radrezza, ma voglio dare continuità a chi sta facendo bene". Termina così l'intervista a mister Torrente. Ora la testa è già alla partita contro la Juventus Next Gen.