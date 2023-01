Juve Next Gen, i precedenti di Coppa Italia e quel dato negativo da invertire

La Juventus Next Gen sta preparando la partita di domani, mercoledì 18 gennaio, contro il Foggia in Coppa Italia . Una partita importante per Brambilla per cercare di ritrovare il sorriso dopo un inizio 2023 non semplice . I bianconeri arrivano alla sfida contro i pugliesi dopo il pari esterno sul campo del Padova, che ha riportato alcune certezze in casa Juve. Una trasferta non semplice e inedita tra le due squadre. Primo confronto ufficiale e la posta in palio è altissima, è solo la gara d'andata ma indirizzarla per il verso giusto può valere un piede in finale.

Juventus, i precedenti di Coppa e quel dato negativo da invertire

Dalla sua nascita la Next Gen ha vinto in un'occasione la Coppa Italia di Lega Pro con Pecchia in panchina. Per le altre partecipazioni non c'è mai stato un cammino esaltante dei bianconeri. La seconda volta in semifinale e la prima è valsa la fine nel 2019-20. Prima partita in trasferta e poi il ritorno al Moccagatta. Corsi e ricorsi storici perché anche in quella occasione fu così l'andamento della semifinale. La sconfitta esterna sul campo della FeralpiSalò e poi la grande vittoria nel ritorno per 4-0. I bianconeri sognano di poter ripercorrere quella strada anche se allo Zaccheria non sarà certo semplice provare a strappare un risultato positivo. Nonostante un momento poco positivo da parte dei rossoneri, la squadra di Gallo può contare su un organico di tutto rispetto.

La Juventus ha anche un dato da invertire. In stagione i gol subiti in trasferta sono davvero tanti: 18 sui 29 totali subiti fin qui. Davvero tanti. Un numero che Brambilla e i suoi ragazzi vogliono provare a tenere fermo, che vorrebbe dire terminare la partita in Puglia senza aver subito reti. La Juventus si prepara a una sfida che può essere lo spartiacque della stagione. Una vittoria ridarebbe morale e fiducia ai giovani bianconeri, ma sul cammino l'ostacolo si chiama Foggia.