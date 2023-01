Juve Next Gen, Gallo avverte il suo Foggia: "I bianconeri hanno una caratteristica nel loro DNA"

Juventus Next Gen , sono ore di vigilia in attesa della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Foggia . Una sfida importante per i bianconeri, che vengono dal pareggio contro il Padova e con la vittoria che manca da cinque gare. Ma sarà un match delicato anche per i rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato. Il tecnico dei satanelli, Fabio Gallo , sa che bisognerà invertire il trend di risultati ma soprattutto nell'atteggiamento e nelle prestazioni. A poche ore dal match ha presentato la sfida contro i bianconeri in conferenza stampa.

Juventus Next Gen, Gallo mette i suoi in guardia

Queste le parole del tecnico rossonero in salta stampa: "Quella di domani sarà una partita importante, lo sappiamo, ma la stagione non finisce domani: c'è un campionato da portare avanti e c'è una gara di ritorno da portare avanti, a prescindere quello che sarà il risultato. Il Foggia è chiamato a dare continuità perché la stagione ancora è ancora lunga. Vero che veniamo da due sconfitte, la prima giunta con una partita giocata discretamente e persa in modo sciocco, e quella di sabato con una prestazione non altezza, dove abbiamo fatto una figuraccia perché non c'è stata la determinazione e la voglia necessarie. Tutti insieme dobbiamo ritrovare lo spirito e la voglia di di stupire mostrati per due mesi e mezzo, quindi quale miglior occasione per una semifinale Coppa Italia contro una squadra forte. Se non conoscete la Juve Next Gen, vi invito a vederla: è fatta di talenti di talenti veri, e quindi sarà sicuramente una partita difficile, dove bisogna metterci attenzione, determinazione, voglia e qualità. Se fai un primo tempo brutto rischi di perdere la partita, come è successo sabato. Questa partita di andata sarà come un primo tempo e non andrà sbagliato, cercando di portare a nostro vantaggio la presenza del pubblico. Non ci saranno Rizzo e Kontek per squalifica, Nicolao e Vuthaj per problemi fisici".

E ancora sulle caratteristiche dei bianconeri: "Ripeto, ci sono talenti veri. Credo sia più una squadra da partita secca più che da campionato: mi aspetto una gara a viso aperto, nel suo DNA ha quello di giocare a calcio per mettere in mostra le qualità di questi ragazzi, che sono sicuramente importanti se sono stati scelti dalla Juve. Ritengo che sia una scelta, quella dei bianconeri (di avere una seconda squadra, ndr) ottima perché dà la possibilità a dei giovani di confrontarsi a livello nazionale contro squadre professionistiche".

Foggia, i convocati di Gallo

Quattro gli assenti in casa rossonera: Rizzo e Kontek per squalifica, Nicolao e Vuthaj ancora alla presa con problematiche fisiche. Dunque 21 i convocati di mister Fabio Gallo.

PORTIERI: Raccichini, Nobile, Dalmasso

DIFENSORI: Di Pasquale, Sciacca, Leo, Rutjens

CENTROCAMPISTI: Garattoni, Petermann, Frigerio, Di Noia, Costa, Peschetola, Odjer

ATTACCANTI: Schenetti, Ogunseye, Peralta, Beretta, Iacoponi, Battimelli, Capogna