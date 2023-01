Diretta Foggia-Juve Next Gen ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e le probabili formazioni

La Juventus Next Gen e la Coppa Italia di Lega Pro hanno un feeling particolare. I bianconeri hanno alzato il trofeo nel 2020 , battendo in finale la Ternana di Gallo , che ora siede proprio sulla panchina del Foggia , prossimo avversario dei ragazzi di Brambilla. Il fischio d'inizio è atteso per le 20.30 allo "Zaccheria" . Nel percorso fino alla semifinale, la Next Gen ha superato la FeralpiSalò, il Sangiuliano City e il Padova in trasferta.

Foggia-Juve Next Gen, le probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Sciacca, Kontek, Di Pasquale; Garattoni, Frigerio, Odjer, Di Noia, Nicolao; Peralta, Ogunseye. Allenatore: F. Gallo.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Raina; Savona, Riccio, Huijsen; Aké, Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Barbieri; Compagnon, Pecorino. Allenatore: M. Brambilla

Dove vedere Foggia-Juve Next Gen in diretta tv o in streaming

La partita tra Foggia e Juventus Next Gen è valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia di Lega Pro. Il match sarà trasmesso in diretta in streaming su Eleven Sports alle 20.30. Per seguire la gara è necessario sottoscrivere l'abbonamento. L'applicazione è scaricabile sia su smart tv sia su smartphone ed è possibile utilizzarla anche su Dazn. Non è possibile seguire la sfida in modo gratuito.