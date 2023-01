Juventus Next Gen, Allegri studia Nzouango: Chiellini e Bonucci i modelli, il paragone con Varane

Capelli folti e tanta personalità per cercare di prendersi la Juventus. Al momento Nzouango deve accontentarsi degli allenamenti con la prima squadra. " Più si alza il livello e pù diventa complicato ", il mantra è valido per ogni competizione. Il francese non sembra però un difensore timido, Allegri lo ha notato. Determinazione e voglia di ritagliarsi uno spazio, magari già in Coppa Italia contro il Monza .

Il paragone con Varane e il mondo Juve

Il 2003 in patria è visto come il nuovo Varane. Entrambi alti e slanciati ed anche "educati". Condividono una stessa statistica: nessuno dei due è stato ammonito in campionato. Il senso di posizione e l'anticipo gli permettono di giocare sia con una difesa alta sia posizionale. La personalità certo non gli manca. "Voglio vincere il Mondiale con la Francia", disse qualche anno fa. Sogni e ambizioni per cercare di migliorarsi ogni giorno.

Lasciare il suo paese non è stato facile: "Ho sempre voluto scoprire un club all'estero per migliorarmi. La mia famiglia mi ha rassicurato molto prima della mia partenza, anche se è stato difficile lasciarli". Il buongiorno in bianconero lo ha ricevuto da Bonucci e Chiellini, una coppia da "Harvard" direbbe Mourinho: "Quando ho visto Bonucci e Chiellini mi è piaciuto molto il loro modo di difendere. In campo non concedevano nulla". Il periodo dei "capelloni" ha rivoluzionato gli anni 50, adesso Nzouango spera di poter fare lo stesso anche in bianconero.