Juventus Next Gen-Renate 1-1: Baldassin risponde a Sekulov

La Juventus Next Gen rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria: al "Moccagatta" termina 1-1 contro il Renate, che conquista così il quinto risultato utile consecutivo. I bianconeri giocano una buona partita ( la prima dopo la penalizzazione alla prima squadra ) contro una delle protagoniste del girone A di Serie C, ma ancora una volta non riescono a conquistare i tre punti, che mancano ormai da 6 gare. Ad aprire le danze ci pensa Sekulov, ma il pareggio ospite è immediato con Baldassin. I nerazzurri sbagliano anche un calcio di rigore con Esposito.

Juventus Next Gen-Renate, il resoconto della partita

La partita procede ad un ritmo piacevole con azioni da una parte e dall'altra. Dopo i primi minuti di studio, la prima palla gol la costruisce Riccio all'8': il difensore è bravo a vincere un contrasto, ma poi il suo sinistro è troppo debole. I primi quindici minuti sono di marca bianconera, con Da Graca che da due passi cicca il pallone dopo un grande traversone di Barbieri. Ad imitarlo ci pensa poi Squizzato, che si mostra poco freddo sotto porta alla prima vera azione costruita dal Renate. Al 38' i bianconeri sprecano la palla gol più nitida: Sekulov parte in contropiede, serve Barbieri che gliela ridà, ma poi non è bravo a finalizzare e davanti il portiere calcia alto.

Nel secondo tempo parte subito forte la Juventus Next Gen, che va in vantaggio con Sekulov: l'attaccante italiano beffa Drago con un rasoterra dal limite dell'area. La risposta del Renate è immediata ed arriva da corner con Baldassin, che salta più in alto di tutti e segna la rete del pareggio. Dopo la rete, gli ospiti giocano meglio e mettono spesso in difficoltà la difesa bianconera. Al 70' Squizzato si procura un calcio di rigore (fallo di Besaggio): dagli undici metri si presenta Esposito, che calcia a lato. A dieci minuti dal termine l'arbitro annulla il gol al neo entrato Sorrentino per fuorigioco. I bianconeri soffrono, resistono e si rivedono nel finale con Sersanti, che devia un traversone di Barbieri e chiama Drago al miracolo. Al 94' altro gol annullato al Renate, che aveva segnato con un colpo di testa di Nepi, pescato però in posizione irregolare. La Juventus Next Gen con questo pareggio perde due punti dalla zona play: i bianconeri occupano al momento la 13esima posizione a 28 punti, quattro di distanza dal Padova (decimo). Il Renate invece vola al quarto posto, in attesa del Vicenza che giocherà alle 17.30 con l'AlbinoLeffe.