Juve Next Gen-Renate 1-1, Brambilla: "Soddisfatto per più di un motivo"

Quattro minuti. La Juventus Next Gen ha pregustato il sapore del primo successo del 2023 per 240 secondi, prima di essere riacciuffata dal Renate. Dal gran gol di Sekulov alla rete di Baldassin fino al gran sospiro di sollievo tirato grazie al rigore calciato a lato da Esposito, che avrebbe potuto ribaltare il risultato. Al "Moccagatta" di Alessandria è maturato così il secondo pareggio consecutivo per i bianconeri, tredicesimi nel girone A di Lega Pro a quota 28 punti dopo la gara valida per la ventitreesima giornata di campionato. Brambilla: "Bravi contro una squadra forte dopo due trasferte difficili"

A fine gara Massimo Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno sottilineando gli aspettivi positivi della prestazione dei suoi ragazzi: "A un certo punto, per di più dopo il rigore sbagliato dal Renate, potevamo parlare di un punto guadagnato per noi. Una volta superati quei pericoli, però, avremmo potuto anche vincerla noi nel finale. Alla fine, comunque, penso che il pareggio sia un risultato positivo per noi perchè ci permette di dare continuità al risultato conseguito a Padova lo scorso fine settimana" ha esordito l'allenatore della Juventus Next Gen nel commento post-partita pubblicato sui canali ufficiali del club.

"Non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato una squadra molto forte, che naviga in zone alte di classifica e soprattutto per noi era la terza partita in una settimana, per di più con due trasferte difficili e pesanti come quelle di Padova e Foggia. I ragazzi sono stati bravi oggi e non era assolutamente scontato per l'avversario che abbiamo incontrato e per le scorie fisiche che ci siamo portati dietro dalle ultime due partite. Il campionato è ancora molto lungo e abbiamo anche una semifinale di Coppa Italia da ribaltare. Lavoriamo ogni giorno per arrivare a fine stagione soddisfatti del percorso fatto. Ogni gara è per noi un tassello di esperienza in più" ha aggiunto e concluso Brambilla.