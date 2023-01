Chi è Crespi, il portiere Juve Next Gen che ha già giocato in Serie A

"Il caso è il solo sovrano legittimo dell’universo", nel caso di Gian Marco Crespi potremmo dire della vita. Il portiere acquistato dalla Juventus Next Gen ha una storia particolare, di quelle che stringono le mani al destino. Proprio come Buffon , ha iniziato la carriera fuori dai pali, per poi mettersi i guantoni per necessità.

Il camp estivo con l'Udinese e l'esordio in Serie A

Dal bianconero al bianconero, la sua vita è cambiata grazie all'Udinese e adesso potrebbe prendere il volo grazie alla Juventus. Ma andiamo per gradi. Con i friulani è cresciuto ed ha incominciato a fare i primi tuffi. Come? Durante un camp estivo organizzato dal club. Una scelta che si è rivelata vincente. Dal settore giovanile dell'Udinese si sono formati tanti numeri 1: da Scuffet, fino a Meret. Una scuola che negli anni ha mostrato grande attenzione al ruolo.

Il primo approccio con il mondo del professionismo avviene a Gozzano, quando ci pensa Sassarini a dargli fiducia e a lanciarlo. Lui ripaga sul campo con prestazioni di alto livello, notate anche dal Crotone. In pochi mesi rifà la valigia, questa volta con destinazione Serie A. La personalità non gli manca e sfrutta tutte le possibilità. A 19 anni debutta in A contro la Fiorentina, giocando al posto di Cordaz. Abbassa la saracinesca e tiene la porta inviolata. Prima partita e prime clean sheet. Ora, dopo una piccola paretesi al Picerno da protagonista, è pronto a rivestire i colori bianconeri. Crespi è in volo e non vuole atterrare.