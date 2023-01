Juventus Next Gen-Vicenza 2-1, Brambilla: "Soddisfatto per un motivo in particolare"

Una liberazione. La Juventus Next Gen è tornata alla vittoria dopo sei giornate nel girone A di Lega Pro e lo ha fatto con una grande prestazione. Sgambetto di lusso a una delle big del campionato, in lotta per la promozione diretta: il Vicenza, battuto in rimonta al "Moccagatta" di Alessandria col finale di 2-1. Gol di Rolfini, pari su calcio di rigore trasformato da Barrenechea e rete decisiva firmata da Pecorino.