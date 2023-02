Juventus Next Gen, Pecorino non si ferma: nel posto giusto al momento giusto

Juventus Next Gen, Pecorino c'è

Una partita difficile e non senza polemiche quella con la Pergolettese, col d.g. Fogliazza che ha aspramente criticato l'arbitraggio dopo la partita. Una vittoria fondamentale per i bianconeri davanti ai circa 500 spettatori del Voltini, sofferta nonostante la superiorità numerica dal 34' del primo tempo per l'espulsione di Figoli. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Pecorino: dopo il gol fondamentale nel successo per 2-1 sul Vicenza, di nuovo una rete decisiva. A 5' dalla fine della gara, palla filtrante per il numero 31 che, a tu per tu con Soncin, non sbaglia calciando potentissimo sotto la traversa. L'attaccante che la Juventus Next Gen aspettava, quello degli anni di Catania e che i bianconeri non avevano ancora visto nel pieno delle sue energie causa infortuni. Ora l'attaccante siciliano è tornato, e si vede: due gol in due partite, due vittoria di fila per i bianconeri, 6 punti in cascina e un futuro che, finalmente, torna a sorridere ad Emanuele Pecorino.