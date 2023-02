Juventus Next Gen-Piacenza, Brambilla: "Ho detto ai ragazzi cosa devono evitare"

Non c'è due senza tre? Lo spera la Juventus Next Gen. Dopo i successi contro Vicenza e Pergolettese i bianconeri tornano ad Alessandria per sfidare il Piacenza . La zona playout ora è lontana e quella playoff a portata di mano. Continuità è la parola chiave per continuare la scalta in classifica nel girone A di Lega Pro . Alla vigilia della gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato ci ha pensato Massimiliano Brambilla a presentare la prossima sfida.

Juventus Next Gen, Brambilla: "Non possiamo permetterci di sottovalutare il Piacenza"

"Dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni è un periodo positivo: portare a casa un buon bottino dopo partite in cui lo si è meritato è una bella spinta. Abbiamo avuto un momento in cui, pur facendo buone gare, non arrivavano vittorie: non abbiamo mai messo sotto pressione i ragazzi perché si trattava di una questione di dettagli, la squadra era viva e lo vedevamo" ha esordito l'allenatore della Juventus Next Gen.

Il mirino sul Piacenza: "Non ci sono mai impegni facili in Serie C, il Piacenza è squadra tosta che ha bisogno di punti e fuori casa ha sempre fatto bene. Per noi è una partita importantissima, dobbiamo dare continuità a questo momento ed evitare che il match diventi “sporco”. Sarà fondamentale l’approccio fin dall’inizio, ma sono tranquillo. I ragazzi sanno che non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, tantomeno chi è affamato di punti. Dovremo entrare nella partita con la testa ma anche con la voglia di vincere".

Pecorino non si ferma più, per lui due reti in due partite: "Sono contento che Pecorino abbia ritrovato il gol, ma le prestazioni le ha sempre fatte. Lui gioca molto anche per gli altri, fa salire la squadra, doveva solo trovare la giusta concentrazione là davanti".