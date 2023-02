Diretta Juventus Next Gen-Piacenza ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Per la Juventus Next Gen è un buon momento: i ragazzi di Brambilla vengono da quattro risultati utili consecutivi e gli ultimi due hanno portato i tre punti. I bianconeri sembrano aver ritrovato la quadra dopo la fase altalenante di inizio anno. In casa il rendimento è tra i migliori, con Barenechea e compagni che hanno perso solo tre partite davanti i propri tifosi. Il Piacenza, prossimo avversario nella 26^ giornata di Serie C, è al penultimo posto e non vince da tre giornate.

Dove vedere Juventus Next Gen-Piacenza: streaming e diretta tv

Il fischio d'inizio è atteso per le 14.30 al "Moccagatta" di Alessandria. La gara sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, fruibile sia su smart tv sia su pc, tablet e cellulare tramite app o sito. Da inizio gennaio è possibile seguire i match di Serie C, in questo caso Juve Next Gen-Piacenza, anche su Dazn per chi ha sottoscritto l'abbonamento. La partita sarà visibile anche su Sky al canale Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Non è possibile seguirla in modo gratuito.

Juventus Next Gen-Piacenza, le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Crespi; Hujsen, Poli, Stramaccioni; Barbieri, Barrenechea, Sersanti, Mulazzi; Compagnon, Cudrig, Iocolano. Allenatore: Brambilla

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Cosenza, Nava; Parisi, Munari, Suljic, Persia, Gonzi; Morra, Plescia. Allenatore: Scazzola.

Arbitro: Burlando della sezione di Genova

Assistenti: Dell’Arciprete e Nicosia

Quarto uomo: Mirri