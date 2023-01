Juventus Next Gen, tutto su Barrenechea: la luce di Brambilla che Allegri osserva

Undici metri, un fischio e il pallone che gonfia la rete: Barrenechea si è preso così la Juventus Next Gen sulle spalle . Determinazione e freddezza, che hanno regalato ai bianconeri un pari importante sul campo del Padova . Terzo gol in campionato per il mediano argentino, in una stagione vissuta per ora da punto di riferimento per Brambilla, dopo la lesione al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dal campo per nove mesi. Quantità e qualità che hanno bussato anche alla porta di Massimiliano Allegri , che lo ha convocato più volte in Serie A e lo ha fatto esordire in Champions League contro il Psg .

Barrenechea, il pilastro della Juve Next Gen: il Newell's, l'amicizia con Soulé e un messaggio ad Allegri

L'argentino ha vissuto l'ultimo anno come su una giostra. Un sali e scendi di emozioni, sia belle sia brutte, come l'infortunio subito contro il Genoa Primavera. Pressione forte sul portatore di palla e il ginocchio che non regge. 273 giorni da incubo, che hanno fatto vedere il calcio a Barrenechea solo dalla tv. In quei lunghi mesi ha trovato supporto dalla famiglia di Soulé, connazionale e amico. "Voglio bene a Barrenechea come se fosse mio figlio" - queste le parole di Nestor, padre dell'attaccante bianconero.

La lista di Allegri

Il legame con l'Argentina è molto forte. Il mediano è cresciuto e si è formato a Cordoba, la stessa città di Paulo Dybala. Dopo i primi calci in strada, ha poi vestito la maglia del Newell's, la squadra che ha presentato Messi al mondo. Ancora oggi ne è riconoscente e porta i colori del club sul braccio, indossando la "pulserita", un braccialetto rossonero. La garra sudamericana lo ha aiutato nel suo percorso di riabilitazione ed appena ha ritrovato il campo si è subito messo in mostra. Allegri in questi mesi ha dimostrato di seguire giovani della Next Gen e lo ha ribadito anche in conferenza: "Ho segnato una lista di quindici nomi". Molto probabilmente è presente anche quello di Barrenechea, sarà il campo a confermarlo.