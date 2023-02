Juve Next Gen, Pecorino e la difesa: Brambilla ritrova le sue certezze. Ora l'esame Pro Sesto

Cinque risultati utiliz consecutivi di cui tre vittori nelle ultime tre uscite. La Juventus Next Gen si prepara così alla prossima sfida di campionato. Seil trittico Padova, Renate e Vicenza (oltre agli scontri con Pergolettese e Piacenza ) è stato superato a pieni voti, quella contro la Pro Sesto rappresenta l'esame di maturità per i bianconeri. La partita arriva nel momento giusto per la squadra di Brambilla visto il morale alto dopo i recenti risultati e di sicuro non vuole interrompere la corsa che ha visto la Juve rientrare in corsa con forza per i playoff.

Juve Next Gen, Brambilla ritrova le certe in vista della Pro Sesto

La vittoria contro il Piacenza, e non solo, ha ridato a Brambilla e i suoi ragazzi le vecchie certezze. Grinta, voglia di combattere, compattezza difensiva e un Pecorino formato bomber. "Ora sappiamo dove vogliamo arrivare" così il tecnico ha aperto la sua conferenza nel post partita contro i biancorossi. Consapevolezza per trasfomare i numeri in concretezza sul campo. L'attacco ha ripreso a girare e non è un caso che l'attaccante catanese, dopo un periodo fuori condizione, abbia ritrovato gol e stimoli per trascinare i suoi compagni.

Poi la difesa, l'inserimeno di Huijsen necessitava di tempo per oleare i meccanismi e dopo qualche partita Brambilla ha trovato la quadratura perfetta per blindare la porta. Tre gol subiti nelle ultime cinque partite e due clean sheet contro Pergolettese e Piacenza. Con questi dati e il morale alle stelle ora la Juve si prepara ad affrontare la capolista Pro Sesto al Breda senza paura. Brambilla l'esame con la capolista per continuare a viaggiare sul treno playoff.