Juve Next Gen, Brambilla e l'esame Pro Sesto: "Continuità e carica per la Coppa"

La Juventus Next Gen con il pareggio contro la Pro Sesto ha conquistato il sesto risultato utile consecutivo. Un punto importante contro la capolista del girone A di Serie C. Protagonista del match Sekulov, che ha segnato il gol del definitivo 1-1 dopo il momentaneo vantaggio di Vaglica.

Juventus Next Gen, le dichiarazioni di Brambilla

Queste le parole della all'allenatore della Juventus Next Gen nel post partita: "Per noi era importante continuare a dare continuità, dopo nove punti in una settimana. Portare a casa punti dal campo della prima è una buona cosa, il pareggio è giusto e ci permette di guardare con fiducia alla Coppa Italia; è stata una partita difficile, fisica, da giocare sul piano dell’intensità, con poco palleggio, e ci siamo adeguati nella maniera giusta. La Pro Sesto sta facendo ottime cose, siamo tutti un po’ stupiti e anche loro forse, ma è una posizione che arriva dopo mesi di partite, quindi se lo meritano, sono organizzati, intensi. Io sono però molto soddisfatto del percorso che stiamo facendo, i ragazzi continuano a migliorare ed è sotto gli occhi di tutti: per un periodo non arrivavano i risultati, ma adesso si è invertita la rotta e questo dà fiducia".