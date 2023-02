Biglietti per Juve Next Gen-Foggia: sorpresa per i tifosi bianconeri

La Juventus Next Gen vuole regalarsi la seconda finale di Coppa Italia di Serie C della sua storia e per riuscirci ha bisogno del sostegno dei tifosi. L'obiettivo è ribaltare il 2-1 maturato lo scorso 18 gennaio allo stadio "Zaccheria" contro il Foggia ( doppietta di Ogunseye intervallato dal momentaneo pareggio di Poli ) . Per incentivare i supporter, ma anche i semplici appassionati di calcio a riempire lo stadio "Moccagatta" di Alessandria è statata così ideata un'iniziativa ad hoc.

La Juve Next Gen vuole regalare un'altra delusione a Gallo e sogna un'altra finale

Ingresso gratuito per tutti i sostenitori della Juventus e non saranno penalizzati neppure i supporter che dalla Puglia raggiungeranno il Piemonte per seguire la partita. I biglietti per il Settore Ospiti costeranno, infatti, solo 5 euro. Il Padova è il detentore del titolo, la Juventus Next Gen sogna di ripetere l'impresa del 2020 quando con Fabio Pecchia in panchina diede una grande delusione a Fabio Gallo, allora alla guida della Ternana e ora allenatore del Foggia. Chi vince affronterà la qualificata dell'altra semifinale tra Virtus Entella e Vicenza: 1-0 all'andata, ritorno al "Menti". Appuntamento per entrambe le gare mercoledì 15 febbraio alle 20:30. Va, infine, ricordato che chi alza il trofeo accede direttamente alla fase nazionale dei playoff.