Juve Next Gen, le parole di Riccio tra Bonucci, prima squadra e un occhio al Foggia

Vigilia della sfida tra Juventus Next Gen e Foggia , gara valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C . I bianconeri dovranno ribaltare la sfida d'andata, che ha visto i pugliesi imporsi per 2-1 allo Zaccheria. Fabio Gallo ha elogiato i giovani bianconeri indicando la partita come un test difficile, ma importante per l'obiettivo finale. Oltre a Gallo, anche Alessandrio Pio Ricco della Juve Next Gen , ha voluto presentare la sfida in conferenza stampa.

Juve Next Gen-Foggia, le parole di Riccio

Alessandrio Pio Riccio ha presentato la sfida contro il Foggia: "Loro sono una squadra forte ed esperta. I dettagli faranno la differenza, Noi non possiamo sentirci favoriti perché rischieremmo di cadere da soli. Il mister ci ha chiesto di avere pazienza ed essere puliti. E' una partita importante e cercheremo di portare a casa il risultato. Sono gare formative per noi. Andiamo in campo come abbiamo sempre fatto e siamo orgogliosi di rappresentare questi colori. Coppa? Andare avanti ci permetterebbe di metterci in una posizione favorevole per i playoff e poi alzare il trofeo sarebbe speciale. Noi siamo fiduciosi perché possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra".

La prima squadra, Bonucci e due parole su Huijsen: "La Juve mi ha dato tantissimo e io cercherò sempre di ripagarla sul campo. In bianconero ci sono tre momento importanti che ho vissuto: lo scudetto con l'U15, la prima chiamata con Pirlo e l'esordio con l'Arsenal. Bonucci? Mi ha fatto sentire tranquillo e si è complimentato con me per la partita a Londra. Huijsen? Dean è forte, è giovane e deve migliorare. Tutti dobbiamo farlo. Io cerco di trasmettergli tranquillità, è un ragazzo serio e gli auguro il meglio".