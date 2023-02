Juventus Next Gen, cambiano data e orario della sfida contro la Triestina

La Juventus Next Gen si rituffa nel campionato. Dopo le emozioni dell'accesso in finale di Coppa Italia, con il pass ottenuto ai calci di rigore contro il Foggia , i bianconeri di mister Massimo Brambilla si focalizzano sui prossimi impegni. Prima la sfida contro il Lecco , in programma questa domenica alle ore 12.30. Cambiano invece data e orario del match seguente, quello contro la Triestina .

Juve Next Gen-Triestina, si anticipa

Il match tra i bianconeri e gli alabardati era inizialmente in programma domenica 26 febbraio alle ore 17.30 presso lo stadio Nereo Rocco. Il luogo resta ovviamente lo stesso, ma sono cambiati sia l'orario dell'inizio della sfida che la data. L'incontro si disputerà infatti sabato 25 febbraio a partire dalle ore 14.30. Un match importante per i bianconeri di mister Brambilla, che servirà per dare continuità all'ottimo momento di forma e per arrivare alla finale di andata di Coppa Italia contro il Vicenza, in programma l'1 marzo, nella miglior condizione mentale, oltre che fisica, possibile.