Juve Next Gen, infortunio per Barbieri: le condizioni

La Juventus Next Gen sta vivendo una fase cruciale della propria stagione. In attesa di disputare la finale di Coppa Italia contro il Vicenza, con la gara di andata che si giocherà l'1 marzo, i bianconeri sono focalizzati sul campionato. Dopo un periodo di risultati negativi ma comunque di prestazioni all'altezza, ora anche i punteggi danno ragione alla squadra di Massimo Brambilla . Ma proprio in un momento favorevole, e a poche ore dal match contro il Lecco , arriva una cattiva notizia dall'infermeria: l'infortunio di Tommaso Barbieri.

Juve Next Gen, Barbieri out: le condizioni

Il club bianconero ha infatti annunciato che il calciatore sarà out per il prossimo periodo a causa della lesione del retto femorale della coscia destra. Questa la comunicazione della Juventus Next Gen in merito all'assenza dell'esterno tra i convocati per la sfida di quest'oggi contro il Lecco: "Assente dai convocati Tommaso Barbieri, il quale, dopo accertamenti effettuati presso il J|Medical, ha riportato una lesione del retto femorale della coscia destra. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Barbieri era reduce da 108' giocati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Foggia, sostituito nel secondo tempo supplementare da Savona.