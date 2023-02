Diretta Juventus Next Gen-Lecco ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

In cerca di continuità e crescita. La Juventus Next Gen, dopo l'accesso alla finale di Coppa Italia che disputerà contro il Vicenza e con la gara di andata che potrebbe giocarsi all'Allianz Stadium, non vuole fermarsi e continuare la risalita anche in campionato. I bianconeri di mister Massimo Brambilla sono reduci da 6 gare di campionato senza sconfitta, ma soprattutto da 10 punti raccolti su 12 nelle ultime 4. La squadra migliora e matura partita dopo partita, proverà a farlo anche contro il Lecco al Moccagatta: start alle ore 12.30.