Coppa Italia Serie C, Juve Next Gen-Vicenza si giocherà all'Allianz Stadium

Coppa Italia Serie C: Juventus Next Gen-Vicenza , andata della finale di Coppa Italia di Serie C , si giocherà all' Allianz Stadium di Torino . Adesso è ufficiale. Il sogno dei giovani calciatori bianconeri si è realizzato con lo slittamento della gara di un giorno per evitare l'accavallamento con il derby tra Juventus e Torino . Appuntamento, dunque, il prossimo giovedì 2 marzo con calcio d'inizio alle 20:30 . Salvo variazioni di data e orario il ritorno verrà disputato sabato 11 marzo alle 21 allo stadio "Menti" .

Juventus Next Gen, dopo il record di spettatori con il Mantova si torna all'Allianz Stadium

Lo scorso 27 novembre la Juventus Next Gen aveva già avuto il piacere di giocare all'Allianz Stadium la partita valida per la quindicesima giornata del girone A di Serie C: contro il Mantovà finì 2-2. Il club bianconero decise di permettere l'ingresso gratuito ai tifosi e la cornice di pubblico fu da record: 28.572 spettatori. Finora la partita con più presenti sugli spalti nella stagione 2022/2023 di Lega Pro. Adesso si conta in un nuovo massicco sostegno dei supporter bianconeri per spingere i ragazzi di Massimo Brambilla verso la conquista del trofeo di categoria, che garantisce l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. La Juventus Next Gen va a caccia della seconda Coppa Italia di Serie C da mettere in bacheca: il 27 giugno 2020, in gara secca in campo neutro all'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena, l'allora Under 23 allenata da Fabio Pecchia si impose per 2-1 sulla Ternana di Fabio Gallo.