Juve Next Gen-Vicenza, Marani e la prima volta del Var in finale di Coppa Italia Serie C

Prima storica volta del Var in finale di Coppa Italia di Serie C. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della Lega Pro Matteo Marani. Dunque dopo la scelta da partre della Juve di far giocare la Next Gen all'Allianz, contro il Vicenza nella doppia sfida ci sarà anche l'uso della tecnologia da aiuto per l'arbitro. Si tratta di una prima storica volta per la Coppa, non per la Serie C, visto che già nella passata stagione il Var si era reso protagonista dalle fasi finali dei playoff. A tal proposito ha parlato il presidente della Lega Marani.