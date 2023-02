Juventus Next Gen, cambiano data e orario del match contro l'AlbinoLeffe

La Juventus Next Gen sta vivendo un periodo particolarmente denso di impegni. Oltre alle sfide di campionato, infatti, i bianconeri di Massimo Brambilla sono arrivati fino all'atto conclusivo di Coppa Italia , con la finale di andata contro il Vicenza che si disputerà all' Allianz Stadium il prossimo 2 marzo , partita di ritorno invece in programma l'11 aprile. Intanto il focus dei bianconeri si proietta sul campionato, con un match nel calendario dei bianconeri che è stato posticipato.

Juve Next Gen-AlbinoLeffe slitta

Il programma dell'Under 23 prevede l'incontro in casa della Triestina domenica alle ore 14.30, poi la finale d'andata contro il Vicenza. Successivamente i bianconeri giocheranno al Moccagatta contro l'AlbinoLeffe. Ma l'incontro, inizialmente previsto per domenica 5 marzo alle ore 17.30, è slittato. Il match tra la Juventus Next Gen e i blucelesti, come comunicato dalla società bianconera, si disputerà lunedì 6 marzo alle ore 17. Dunque la gara si giocherà quasi 24 ore dopo rispetto al previsto, forse anche a causa dello spostamento della finale d'andata di Coppa Italia, che era inizialmente prevista per mercoledì 1 marzo e che si giocherà invece il giorno successivo.