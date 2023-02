Diretta Triestina-Juve Next Gen ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Prima la sconfitta casalinga con il Lecco, poi la finale di andata di Coppa Italia contro il Vicenza all'Allianz Stadium. Ma per la Juventus Next Gen è tempo di pensare al qui e ora: in programma il match di campionato contro la Triestina ultima in classifica al Nereo Rocco, con start alle 14.30. Imperativo per i ragazzi di Brambilla ritrovare splendore e mantenerlo fino all'appuntamento da gala del 2 marzo in coppa.