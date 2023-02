Juve-Vicenza, biglietti Next Gen: tutte le info per la finale di Coppa Italia allo Stadium

La Juventus Next Gen , dopo aver eliminato il Foggia ai calci di rigore , si appresta a giocare la sua seconda finale di Coppa Italia Lega Pro negli ultimi tre anni. A fronteggiare i bianconeri ci sarà il Vicenza , che in semifinale ha battuto la Virtus Entella . La gara di andata si disputerà all' Allianz Stadium giovedì 2 marzo alle ore 20.30: una gara speciale che meritava una cornice speciale, dunque niente Moccagatta questa volta per i ragazzi di mister Massimo Brambilla .

Juve Next Gen-Vicenza, inizia la vendita dei biglietti

Il club bianconero ha dato il via alla vendita dei biglietti, esortando i supporter ad accorrere allo Stadium per sostenere la Juventus Next Gen. Queste le modalità di acquisto comunicate dal club: "I tagliandi, in vendita dal 23 febbraio, saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.

Si parte dagli abbonati!