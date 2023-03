Juve-Vicenza, Brambilla: "Finale inattesa, vinciamola. Che gioia Barrenechea!"

Juve Next Gen-Vicenza, andata della finale di Coppa Italia di Serie C, è alle porte . Se è vero che l'appetito vien mangiando Massimo Brambilla vuole andare fino in fondo al metaforico banchetto gustando il dolce sapore che proverebbe alzando al cielo il trofeo che i bianconeri hanno già vinto a Cesena nel 2020 con Fabio Pecchia in panchina (2-1 alla Ternana ) e che garantirebbe l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff .

Juve Next Gen-Vicenza, Brambilla: "Il Vicenza è forte, ma a questo punto non c'è una squadra favorita"

All'Allianz Stadium domani, 2 marzo, con calcio d'inizio alle 20:30 (diretta Rai Sport) il fischio d'inizio della prima delle due sfide con il Vicenza (ritorno l'11 aprile prossimo alle 20:30). L'allenatore della Juve Next Gen suona la carica: "L’approccio, l’atteggiamento e la voglia saranno ottimali. Daremo tutto. Siamo consapevoli che sarà dura perché il Vicenza è forte, costruito per vincere il campionato, ma nella doppia partita sappiamo di potercela giocare alla pari. Tanto dipenderà da episodi e dettagli. Arriviamo da due sconfitte in campionato, ma anche dalla vittoria col Foggia che ha portato grande entusiasmo e autostima nel gruppo. In una finale non ci sono favoriti".

Intanto, che orgoglio vedere Barrenechea titolare in campionato con la prima squadra nel derby contro il Torino: "Quando un ragazzo che parte con noi, dalla Primavera, fa il suo percorso alla Juve e riesce ad arrivare in prima squadra è sempre una soddisfazione e una vittoria per tutto l’ambiente. Che il suo debutto sia arrivato a poche ore dall'andata della finale di Coppa Italia non conta. Valutaremo domani come sta. Siamo felici per lui. Allegri non regala partite del genere se non lo meriti e lui se l'è meritata".

La partita nella partita di Massimo Brambilla: "La sto vivendo tranquillamente come tutti i ragazzi. Si tratta sempre di una partita di calcio. Vogliamo fare bene e dare il massimo per portare a casa il titolo".