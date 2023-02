Juventus-Torino, Barrenechea dal 1': sapete quando lo schierò titolare Allegri?

Sarà la prima da titolare in Serie A per Enzo Barrenechea, giovane argentino della Juve Next Gen, ma non è una prima volta assoluta in prima squadra. Eh sì, perché il centrocampista è stato già impiegato dal primo minuto da Allegri, e non in una partita qualsiasi: era il match amichevole contro l'Arsenal il 17 dicembre, terminato con la vittoria per 2-0 dei bianconeri: in quell'occasione, oltre all'autorete di Xhaka causata da un tiro di Fagioli, la gara fu chiusa dal gol di Iling jr.