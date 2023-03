Juve Next Gen in finale di Coppa Italia: che fine hanno fatto i vincitori del 2020?

Juventus Next Gen, i finalisti del 2020

Il tecnico di quella squadra era Fabio Pecchia, che dopo la parentesi bianconera ha allenato la Cremonese, vincendo il campionato di Serie B, ed oggi allena il Parma di un altro ex Juve, Gigi Buffon. Il primo marcatore juventino di quella sera (su calcio di rigore) fu Matteo Brunori, che negli ultimi due anni è letteralmente esploso a Palermo: prima trascinatore della promozione in Serie B, oggi secondo nella classifica marcatori in cadetteria dietro solo a Cheddira. La rete decisiva nella finale contro la Ternana la segnò Hamza Rafia, che ha salutato la Juventus Next Gen appena due mesi fa: nella finestra di mercato invernale, infatti, è passato a titolo definitivo al Pescara. Ma in quella squadra, soprattutto, figurava un volto ora ancora più noto nel mondo bianconero. Era presente infatti anche Nicolò Fagioli, ora punto fermo della rosa di Massimiliano Allegri. Un altro che vinse la Coppa Italia e che ha debuttato con la prima squadra fu Gianluca Frabotta, che ora è però in prestito al Frosinone dopo le esperienze, sempre a titolo temporaneo, con Verona e Lecce. Era presente in quella Juventus anche Radu Dragusin: nella competizione tricolore giocò infatti le due semifinali contro la Feralpisalò. Nel suo palmares può comunque vantare la medaglia di campione della Coppa di Serie C nonostante la mancata presenza nell'atto conclusivo. Dopo aver militato anche nel giro della prima squadra, oggi ha salutato il bianconero ed è un punto fermo del Genoa in Serie B. Dal 2020 al 2023, da una finale all'altra: la Juventus Next Gen si conferma fucina di talenti pronti ad affermarsi, che sia a Torino o altrove.