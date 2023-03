Juve Next Gen, Pessotto: "Grande lavoro del settore giovanile. I ragazzi hanno qualità e talento"

Gianluca Pessotto , Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus , ha parlato ai microfoni di Eleven Sports prima della finale di andata di Coppa Italia Serie C tra Juventus Next Gen e Vicenza .

Juve Next Gen-Vicenza, Pessotto: "In prima squadra possono arrivare anche altri ragazzi"

"Essere qui è bellissimo così come è hello che la società abbia dato la possibilità ai ragazzi di vivere questo evento" ha esordito Pessoto che ha poi aggiunto: "Parlo di evento perché ancor prima che una partita speciale, dato che in palio c'è un trofeo, si tratta di una serata fantastica per tutti. Comprese le tante persone attese sugli spalti".

Pessotto ha poi aggiunto: "C'è stato un grande lavoro da parte di tutti gli uomini del nostro settore giovanile. I nostri ragazzi hanno dimostrato di avere qualità e talento, non solo chi è già stato in prima squadra ma anche gli altri hanno la possibilità di mostrare le proprie qualità".