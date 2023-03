Juve Next Gen, Iocolano e l'infortunio: il messaggio social

La Juventus Next Gen dovrà fare a meno di Simone Iocolano per le prossime partite. Il centrocampista bianconero, nella sfida contro il Vicenza in Coppa Italia di Serie C, è uscito anzitempo per un brutto infortunio. L'uscita dal campo in lacrime e poi l'esito degli esami, un duro colpo da digerire per lui e per la squadra di Brambilla, che perde un elemento chiave. Nelle ultime ore ha postato un messaggio su Instagram a cui hanno fatto eco anche gli attestati di stima di compagni e avversari come Ronaldo, avversario in campo proprio nella sfida dell'Allianz, che ha voluto fare un caloroso augurio di pronta guarigione a Iocolano.