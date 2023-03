Diretta Juve Next Gen-AlbinoLeffe ore 17: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen torna in campo dopo la partita di pochi giorni fa dell'Allianz Stadium nella finale d'andata di Coppa Italia contro il Vicenza. Pochi giorni per ritrovare le energie e rituffarsi con la testa al campionato. Al Moccagatta arriva l'AlbinoLeffe alle ore 17 e Brambilla dovrà fare a meno di Iocolano, infortunatosi al ginocchio nella sfida di Coppa contro i biancorossi. I bianconeri devono ritrovare un risultato positivo dopo le tre sconfitte consecutive tra campionato e Vicenza, soprattutto per rientrare in corsa nelle prime dieci posizioni.