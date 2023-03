Juve Next Gen-AlbinoLeffe 2-1: gioia Sersanti e Cerri, ma altri infortuni per Brambilla

Bastano due gol alla Juventus Next Gen per tornare alla vittoria: 2-1 il finale contro l' AlbinoLeffe . I ragazzi di Brambilla conquistano i tre punti dopo tre giornate e si rimettono in corso per i playoff. Prima del match i giovani bianconeri hanno dedicato un pensiero a Iocolano . La partita è stata poi macchiata dagli infortuni di Palumbo e Pecorino , due note stonate per l'allenatore. A farlo sorridere è la rete di Sersanti , la seconda in campionato. Ancora una volta presenti Iling e Soulè nella formazione titolare.

La Juve Next Gen ritrova i tre punti

I bianconeri approcciano bene al match con la voglia di fare subito la partita e vincere. La difesa dell'AlbinoLeffe però tiene bene ed è molto compatta. Nei primi 45 minuti le due squadre non creano molto e sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio: Raina esce male su un cross di Doumbia. Il portiere non controlla e per poco non regala palla a Giorgione. L'estremo difensore si rifà poi nella ripresa con una gran parata su Cocco. Nel momento migliore dell'AlbinoLeffe è pero la Juve ad andare in gol con Sersanti con un preciso colpo di testa su corner di Compagnon. La Next Gen chiudono poi il match al 90' con Cerri. Dopo qualche secondo i blucelesti trovano la gioia del gol con Borghini, ma ormai è tardi per riaprire la partita.