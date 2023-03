Juve Next Gen, Brambilla: "Non eravamo brillanti. Bonetti? Mi è piaciuto per un motivo"

Juve Next Gen, le dichiarazioni di Brambilla

Queste le parole dell'allenatore al termine della partita: "Sapevamo che sarebbe stata una partita bloccata perchè noi non eravamo brillantissimi dopo l'intensa partita di giovedì sera all'Allianz Stadium e perchè affrontavamo una squadra che si sarebbe difesa con tutti gli uomini dietro la linea del pallone. Eravamo anche consapevoli che sarebbe servito un episodio per sbloccarla e così è stato perchè siamo riusciti a passare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dunque grazie a una palla inattiva. Compagnon ha calciato bene il corner e Sersanti è stato bravissimo a prendere il tempo ai difensori e segnare. Sono soddisfatto anche per la rete di Cerri che è entrato bene in partita anche lui. Spiace aver incassato il gol nel finale, pur sapendo che la partita era praticamente finita, perchè l'asticella dell'attenzione deve essere sempre tenuta alta, ai massimi livelli. Siamo felici, nel complesso, per il risultato di questa sera perchè ci ha permesso di tornare alla vittoria. Sono felice anche per la partita di Bonetti che è entrato a freddo dopo l'infortunio che ha costretto Palumbo a uscire dopo meno di un quarto d'ora. Non era facile, ma ci tengo a fare i complimenti ad Andrea (Bonetti ndr)".