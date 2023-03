Juve Next Gen, Brambilla: "Settimana importante, sapremo chi siamo"

In cerca di continuità: dopo il ritorno al successo contro l'AlbinoLeffe , la Juventus Next Gen vuole continuare a vincere. A provare ad impedirglielo il Novara : un solo punto separa i bianconeri dagli azzurri, con questi ultimi che tenteranno dunque il sorpasso. La Juve dovrà ovviamente fare a meno di Iocolano dopo il brutto infortunio rimediato e la conseguente operazione.

Le parole di Brambilla

Queste le parole di Massimo Brambilla alla vigilia del match contro il Novara: "Abbiamo avuto una settimana senza l'impegno del mercoledì e abbiamo potuto recuperare energie mentali e fisiche. Lavorare qualche giorno in più è sempre molto importante. Contro l'AlbinoLeffe è stata una vittoria molto importante sia per la classifica sia per la morale e l'entusiasmo dopo le ultime sconfitte. Siamo pronti ad affrontare il Novara. Poi dopo pochi giorni avremo la Pro Vercelli, ma ci penseremo dopo. La classifica è corta ed il campionato è strano. Mancano otto partite, di cui tre in una settimana. Dopo queste tre partite capiremo quale sarà il nostro percorso. I ragazzi sono giovani e recuperano in poco tempo, dal punto di vista mentale siamo arrivati spremuti. Sappiamo che le partite saranno equilibrate e le dovremo affrontare al meglio"