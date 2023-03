Novara-Juve Next Gen 2-0: Spalluto show, bianconeri in dieci per 82’

Derby al Novara: la Juve resiste, ma si arrende nel finale

La partita inizia nel peggiore dei modi per la Juve Next Gen che resta in dieci dopo appena otto minuti: Poli non vede l'uscita di Raina e con un retropasso lancia Vuthaj a rete, a quel punto il portiere commette fallo ed evita così una chiara occasione da rete, prendendosi il rosso. La partita resta equilbrata e i bianconeri resistono grazie a Daffara. Il portiere entra benissimo in partita e neutralizza più volte le conclusioni avversarie, in particolare su Vuthaj, il più pericoloso. La squadra di Brambilla si compatta molto e stringe il campo, ma non può nulla all'82', quando Spalluto finalizza al meglio l'assist di Gonzalez. La Juve si allunga per cercare il pari e concede campo al Novara che all'87' chiude il match con Margiotta.