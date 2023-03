Juve Next Gen, Brambilla: “Espulsione di Raina dubbia, abbiamo dato tutto”

La Juventus Next Gen cade a Novara. Dopo il successo sull'AlbinoLeffe dello scorso turno, i bianconeri inciampano al Silvio Piola: a decidere il match due reti nel finale, in ordine Spalluto e Margiotta. A contribuire inevitabilmente al ko della Juve l'espulsio dopo appena 8' di gioco da parte di Raina, con l'estremo difensore che ha provato a rimediare a un errore di Poli ma commettendo fallo da cartellino rosso su Vuthaj. Ne è conseguito il debutto tra i professionisti per Daffara.