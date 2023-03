Juventus Next Gen, cambia l'orario del match con il Mantova

La Juventus Next Gen vivrà un mese e mezzo di fuoco. I bianconeri, infatti, andranno incontro alla fase finale e quindi cruciale della regular season, ma anche alla finale di ritorno di Coppa Italia contro il Vicenza , che si giocherà il prossimo 11 aprile. Intanto la squadra di Massimo Brambilla sta ultimando una settimana incandescente con 3 incontri in pochi giorni: domenica c'è stato il Novara , questo pomeriggio la Pro Vercelli , tra quattro giorni la Pro Patria .

Juve Next Gen, cambia l'orario col Mantova

Subito dopo questa settimana di fuoco, la Juventus Next Gen avrà una settimana di tempo per preparare il successivo incontro, quello contro il Mantova: i bianconeri saranno dunque impegnati allo stadio Danilo Martelli, ma l'orario d'inizio della sfida è cambiato rispetto a quanto preventivamente comunicato. Infatti il match non si giocherà più alle 17.30 come da programma iniziale, ma lo start sarà anticipato di 3 ore, con la gara che dunque vedrà il calcio d'inizio alle ore 14.30