Juve Next Gen, Brambilla: "Dopo l'espulsione la mia scelta ha pagato"

La Juventus Next Gen vince sul campo della Pro Vercelli e lo fa con la rete di Cerri al 48' della ripresa. Ancora una volta l'attaccante classe 2003 è lui a firmare il gol da tre punti. I bianconeri sono aggrappati alle speranze playoff restando agganciati al decimo posto in un trenino con altre tre squadre. Ora pochi giorni e poi di nuovo in campo nel weekend contro la Pro Patria alle ore 12:30. Al termine della partita ha parlato l'allenatore Massimo Brambilla .

Pro Vercelli-Juventus, le parole di Brambilla

Massimo Brambilla ha analizzato la prova dei suoi ragazzi dopo la vittoria contro la Pro Vercelli: "Il primo tempo è stato equilibrato con le due squadre che hanno cercato di giocare la partita secondo le loro caratteristiche. Chiaramente l'episodio dell'espulsione ha cambiato il match e ne abbiamo approfittato inserendo un attaccante al posto di un difensore per aumentare il nostro peso specifico in fase offensiva e in apertura di secondo tempo l'abbiamo sbloccata. Sicuramente, una volta ottenuto il vantaggio, avremmo dovuto sfruttare meglio l'uomo in più chiudendo definitivamente i conti, ma posso ritenermi soddisfatto anche questo pomeriggio per la prova dei miei giocatori".