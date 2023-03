Juve Next Gen, beffa nel finale: la Pro Patria fa 1-1, Compagnon non basta

La Juventus Next Gen non va oltre il pareggio contro la Pro Patria. I bianconeri di Massimo Brambilla si portano in vantaggio con Compagnon , ma subiscono la rete del pari in pieno recupero. Una partita ricca di emozioni, tra legni colpiti e gol annullati. Un risultato beffardo per la Juve, che nonostante la sofferenza del secondo tempo era riuscita a mantenere il vantaggio fino al 90'. Dopo la vittoria con la Pro Vercelli , dunque, i bianconeri non riescono a bissare il successo contro il biancoblu.

Juve Next Gen, pari beffa nel finale

I bianconeri partono subito forte, con Nonge che prova il tiro da fuori, respinta di Del Favero che favorisce Cerri, ma l'attaccanto di Brambilla insacca da posizione di offside. Rispondono gli ospiti con Bertoni e Fietta, ma nessun grande pericolo per Raina. Dopo mezz'ora dai ritmi tutt'altro che intensi, al 33' la sblocca Compagnon: Huijsen si spinge in avanti e serve l'attaccante bianconero, sinistro a giro di prima intenzione su cui Del Favero non può davvero nulla. Passano 5' e la Pro Patria trova il gol del pari, ma come capitato alla Juve ad inizio gara anche il gol di Vezzoni viene annullato per fuorigioco. Ad inizio ripresa Cerri sfiora il gol del raddoppio: azione personale conclusa con un bel sinistro, ma Del Favero compie un intervento prodigioso deviando sul palo. Da qui inizia il pressing forsennato della Pro Patria, che al 55' sfiora l'1-1: Stanzani tutto solo nell'area bianconera tira ma colpisce il palo, pareggiando il conto dei legni. Sulla respinta biancoblu in gol ma anche questa volta tutto fermo per offside. Al 72' altro grande rischio per la Juventus, con Chakir che con un pallonetto scavalca tutta la retroguardia bianconera, Ferri tira violentemente ma non centra la porta da buona posizione. Nel finale chance per entrambe le squadre: prima la squadra di Brambilla sfiora il raddoppio, con Yildiz che serve Compagnon, ma Del Favero compie un grandissimo intervento in uscita; poi prodigiosa risposta di piede di Raina sul tentativo di Castelli. Quando tutto sembra deciso, nei minuti di recupero arriva il pareggio beffa della Pro Patria: errore di Huijsen, che lascia scorrere la palla non difendendo la sfera dall'arrivo di Pitou, e con Raina complice con un'uscita azzardata. A quel punto tutto facile per l'attaccante dei biancoblu che firma l'1-1 finale. Pareggio amaro, con Juventus Next Gen e Pro Patria che duqnue restano appaite in classifica a 45 punti.